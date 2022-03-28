السجن عقوبة ناشري الأخبار الكاذبة في سوريا

المصدر: أ ف ب

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات.

ونصّت أبرز التعديلات على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده: "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل".

وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

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