الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بحجة

المصدر: (عدن، الرياض - وكالات)

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أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن معركة عنيفة اندلعت في جبهة حرض، وانتهت بهزيمة الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف، استهدف تعزيزات معادية جنوب شرقي مديرية حرض. من جهته، أكد الناطق الرسمي للجيش اليمني، عبده مجلي، أن قوات الجيش اليمني، وبإسناد من طيران التحالف، واصلت المعارك الدفاعية والهجومية، وتحقيق التقدمات على الأرض في جبهتي عبس، وحرض، بمحافظة حجة، والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة.

وأفاد في إيجاز صحافي، بأنه تم استعادة مناطق استراتيجية في مديرية عبس، كما أوضح أن قوات الجيش والمقاومة، وبإسناد من مقاتلات التحالف، حققت انتصارات كبيرة على الميليشيا الإرهابية، بالجبهات الجنوبية لمأرب.

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