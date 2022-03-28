العراق يحصّن حدوده الغربية بحاجز خرساني

المصدر: (بغداد - أ.ف.ب)

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أنهى العراق بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر عسكري عراقي، إن قيادة العمليات المشتركة، نصبت حاجزاً خرسانياً بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا، بجبل سنجارغربي العراق، الذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات.

وأضاف أن الهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش، موضحاً أنه تمّ نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف المتر، ويمتدّ عشرة كيلومترات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن السلطات العراقية تواصل «عمليات تحصين حدودها الغربية مع سوريا من الجهة الغربية للعراق، والمقابلة لمحافظتي الحسكة ودير الزور».

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