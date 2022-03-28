الكاظمي يدعو إلى حلول منطقية للأزمة السياسية

المصدر: (بغداد - وكالات)

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وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ما تشهده البلاد من أزمة سياسية، بشأن تشكيل الحكومة بـ«المرحلة الخطيرة»، داعياً خلال خطاب بمؤتمر يحتفي بذكرى مرور عام على تشريع قانون حماية الناجيات الإيزيديات، إلى احترام التوقيتات الدستورية وتغليب منطق الدولة.

وقال: «أدعو كل القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت»، مشدداً على «احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس». وأضاف: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها... ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة».

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