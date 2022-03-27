الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

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أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد، أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية، وصادرت أكثر من مليون حبة كبتاغون و35 كف حشيش.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، إن «المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجراً، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف «جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 1,021,851 حبة كبتاغون و35 كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

أعلن الجيش الأردني في 17 فبراير الماضي أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية التي أحبط عدداً كبيراً منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال إن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، أي ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال العام الماضي.

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