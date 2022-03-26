وزير تونسي يتعرض لمحاولة اغتيال

المصدر: تونس - وكالات

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كشف الناطق الرسمي للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية حسام الدين الجبابلي، خلال مؤتمر مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين تعرض لمحاولة اغتيال خلال عملية طعن في زيارته الأخيرة لولاية «محافظة» توزر بجنوب تونس، موضحاً أنه بعد القبض على العنصر الإرهابي الذي نفذ عملية الطعن تم القبض على عنصر ثانٍ في سوسة الممول للعملية.

وأضاف أنه من خلال البحث تم القبض بمطار قرطاج على فتاة قادمة من دولة أجنبية تم استقطابها وتلقت تدريباً على صنع المتفجرات في إحدى بؤر التوتر، حيث كانت ستتسلم حزاماً ناسفاً من العنصر الثاني الذي تم القبض عليه في سوسة بهدف تنفيذ عملية إرهابية في إحدى المدن السياحية.

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