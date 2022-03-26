اليمن.. الجيش الوطني يسيطر نارياً على معسكر أم الريش في مأرب

المصدر: عدن - البيان

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أكّد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، أنّ قوات الجيش سيطرت نارياً على معسكر أم ريش جنوب محافظة مأرب، حيث تتواصل المعارك مع ميليشيا الحوثي في مديرية الجوبة، وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف مجلي في مؤتمر صحافي، أنّ قوات الجيش مستمرة في تقدمها نحو المعسكر الاستراتيجي والذي أصبح تحت السيطرة النارية، وأنّ التقدّم مستمر لتحقيق الالتحام مع قوات ألوية العمالقة، موضحاً أنّ قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت خلال المعارك من الاستيلاء على أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا الحوثية بعد فرارها.

ووفق مجلي، فإنّ قوات الجيش المسنودة بالقبائل، شنّت هجوماً مباغتاً وبإسناد من مقاتلات التحالف في جبهات مديرية الجوبة جنوب المحافظة، تم خلاله القضاء على العديد من عناصر الميليشيا الحوثية في الأطراف الجنوبية للبلق الشرقي، وتحرير مواقع مهمة في مناطق الفليحة والعكد والعمود. كما نفّذت مدفعية الجيش الوطني، ضربات مباشرة ومركزة أسفرت عن تدمير مواقع وتحصينات وأطقم وعربات وأسلحة للميليشيا، فيما دمّرت مقاتلات التحالف، مدفعاً وعربات مدرعة وسبعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا.

إلى ذلك، أبان العميد مجلي، أنّ قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف، واصلت المعارك الدفاعية والهجومية وتحقيق التقدمات على الأرض، والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة، واستعادة مناطق استراتيجية في مديرية عبس، بعد شن هجمات مضادة على الميليشيا الحوثية، مشيراً إلى أنّ الفرق الهندسية للجيش تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرقات ومنازل المواطنين في مديريتي عبس وحرض.

وفي محور تعز، قال الناطق باسم الجيش الوطني، إنّ العمليات القتالية مستمرة في مديرية جبل حبشي، حيث تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبل الأحطوب وفي جبهة الأخلود بمديرية مقبنة، إذ تم تحرير مواقع استراتيجية في المنطقة، بعد إلحاق خسائر فادحة بالميليشيا الإرهابية في الأرواح والعتاد.

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