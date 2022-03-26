العراق يفشل في انتخاب رئيسه للمرة الثانية

المصدر: بغداد- وكالات

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أرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، كانت مقررةً اليوم السبت، إلى الأربعاء المقبل، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وفق ما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ومصدر رسمي.

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن «البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل، موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية»، فيما أكّد مصدر رسمي، أن سبب التأجيل، هو «عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس»، وعددهم 329 نائباً. وأكد بيان الدائرة الإعلامية، أن 202 نائب حضروا الجلسة، فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي، قبول 40 مرشحاً لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

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