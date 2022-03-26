حتى لا ينسى العالم اليمن!

المصدر: إعداد - محمد خالد

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منذ الـ24 من فبراير الماضي، وجهت أنظار العالم إلى شرقي أوروبا، حيث الحرب الأوكرانية وهي الحرب التي دُقت معها نواقيس الخطر بشأن تداعياتها شديدة الخطورة على عديد من الصُعد المختلفة، ولا سيما الاقتصادية التي تمس العالم ككل.. بينما في خضم انشغال العالم بحرب أوكرانيا وتبعاتها المختلفة، حذّر مراقبون من أن يؤثر ذلك في أزمات أخرى مستمرة، ومن بينها الأزمة في اليمن.

17 مليوناً بحاجة لمساعدات غذائية في اليمن حالياً



181,4 مليون يورو شهرياً.. القيمة المطلوبة لتلبية الاحتياجات الغذائية لليمنيين



برنامج الأغذية العالمي خفض الحصص الغذائية لـ8 ملايين يمني



4.27 مليارات دولار القيمة الإجمالية لخطة المساعدات التي حددتها الأمم المتحدة لدعم اليمن



1.3 مليار دولار قيمة التعهدات التي حصلت عليها الأمم المتحدة لخطة المساعدات



585 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن هذا العام تعهدت بها الولايات المتحدة



407.4 ملايين دولار قيمة تعهدات الاتحاد الأوروبي



88 مليون جنيه إسترليني التزمت بريطانيا تقديمها لليمن في إطار خطة المساعدات

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