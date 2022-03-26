27 ألف نازح يمني منذ بداية 2022

المصدر: عدن - البيان

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ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 27 ألف يمني نزحوا من مناطقهم بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي. وقالت إن أداة تتبع النزوح السريع المعنية بجمع بيانات الأعداد التقديرية للأسر التي أجبرت على الفرار يومياً من مواقعها الأصلية أو النزوح، خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى 19 مارس الجاري، أفادت بنزوح 4556 أسرة (27336 فرداً)، وتعرض هؤلاء للنزوح مرة واحدة على الأقل.

ووفق ما جاء في التحديث الأسبوعي للنزوح فإنه بين 13 و19 مارس الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 205 أسر (1230 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل. وكانت معظم حالات النزوح في المحافظة داخلية.

ميدانياً، استعاد الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية ثمانية مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أنه خلال الساعات الأخيرة شن الجيش والمقاومة هجوماً واسعاً على مواقع وتحصينات الميليشيا في جنوب مأرب، وأسفرت العملية عن تحرير أكثر من 8 مواقع مهمة واستراتيجية بعمق 9 كيلومترات وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.

من جهته قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر: إن قوات الجيش والمقاومة وعناصر القبائل حررت عدداً من المواقع في جنوب محافظة مأرب، وأكد أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير ما تبقى من مديريات مأرب تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وأشاد المنتصر في تصريح نقله المركز بدعم وإسناد تحالف دعم الشرعية، وقال إن «المعركة مستمرة، والنصر يولد النصر، وسيكون النصر الكبير على يد الجيش والمقاومة وعناصر القبائل وأحرار اليمن».

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