إحباط هجوم حوثي وشيك جنوب البحر الأحمر

المصدر: دبي - البيان - عواصم - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك أعدته ميليشيا الحوثي الإرهابية، بجنوب البحر الأحمر، في حين فضح تقرير حقوقي يمني جرائم الميليشيا، في قصف الأعيان والمنشآت المدنية في 14 محافظة يمنية.

وقال التحالف، في بيان صحافي، إن الزورقين أُعدا لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن «محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة»، وأضاف أن «الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي».

في الأثناء، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف في البلاد. وقال، في بيان عبر حسابه في «تويتر»،:«مع اقتراب شهر رمضان ومع تدهور الظروف الإنسانية، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناة الناس». وأشار غروندبرغ إلى أن الخطوات تشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود،

تقرير حقوقي

وفضح تقرير حقوقي يمني جرائم الميليشيا، في قصف الأعيان والمنشآت المدنية في 14 محافظة يمنية. وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيا المدعومة من إيران دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة، خلال 3 سنوات.ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن التقرير الذي تناول الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبرالماضي، أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال ونهب وعبث بالمحتوى مارسته الميليشيا الإرهابية.

كما أكد أن الهجمات الحوثية العشوائية دمرت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، وطرقاً وجسوراً ومنازل ومجمعات سكنية، ومصانع وشركات ومحال تجارية، ومزارع

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