5 قتلى بهجوم على قاعدة عسكرية في مقديشو

المصدر: (مقديشو - رويترز)

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أفادت مذكرة دبلوماسية بأن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم مهاجمان اثنان، قُتلوا أثناء هجوم شنه مسلحان، أمس، على قاعدة عسكرية قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر التلفزيون الرسمي أن قوات الأمن تعاملت مع «حادث إرهابي» عند بوابات المعسكر. وقال شاهد إن مسلحين اقتحما البوابة وبادرا بإطلاق النار. من جهتها، ذكرت الإذاعة الحكومية لاحقاً أنه تم إيقاف المهاجمين عند بوابات القاعدة.

وقال التلفزيون الرسمي، إن قوات الأمن قتلت إرهابييْن مسلحين حاولا اقتحام قاعدة للجيش قرب مطار عدن عبد الله الدولي (مطار مقديشو الدولي).

وجاء في مذكرة داخلية للأمن الدبلوماسي أن حارسي أمن، يُعتقد أنهما كينيان، ورجل شرطة صومالي قتلوا في الحادث، بينما أصيب أربعة آخرون.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم وأطلقت قذائف مورتر على المعسكر، حيث تتمركز قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

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