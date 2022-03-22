انقلاب الحوثيين فاقم معاناة أطفال اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي في اليمن بمفاقمة معاناة الأطفال، ووفق توصيف الأمم المتحدة فإن ملايين الآباء لا يعرفون إن كان أطفالهم سيبقون على قيد الحياة من يوم إلى آخر. هناك أكثر من عشرة آلاف طفل قتلوا أو جرحوا، بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيا، ولا تزال ترفض حتى اليوم القبول بمبادرات السلام، وتسبب الانقلاب في وضع أكثر من 80‎‎% من سكان اليمن على حافة الجوع وضاعف من أعداد الطلاب، الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس.

ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فان استمرار العنف والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً مستمراً للأطفال، حيث يعاني حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، فيما يعاني أكثر من نصف مليون شخص من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد الحياة، ولا يحصل حوالي 8.5 ملايين طفل على المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو النظافة.

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