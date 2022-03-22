اختطاف 5 موظفي صحة في السودان

المصدر: (الخرطوم - د.ب.أ)

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أفاد تقرير لموقع «سودان تريبيون» الإخباري السوداني، بقيام مجموعة مسلحة باختطاف خمسة موظفين يتبعون وزارة الصحة بولاية جنوب كردفان، أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد «الحصبة» بمحلية أبوكرشولا. ونقل الموقع عن والي جنوب كردفان، القول إن «الموظفين التابعين لوزارة الصحة كانوا يعملون لمصلحة برنامج التحصين الموحد، واقتادتهم قوة مسلّحة إلى جهة غير معلومة».

وترجح مصادر متطابقة تبعية المسلحين للحركة الشعبية، بقيادة عبدالعزيز الحلو، الذي يسيطر على تلك المناطق.

واستنكر الوالي الحادثة وطالب بإطلاق سراح الموظفين على الفور كونهم لا يحملون السلاح، وإنما يؤدون أعمالاً إنسانية لمصلحة المواطنين في تلك المناطق. كما حث المنظمات الدولية العاملة في الولاية على ضرورةِ التدخلِ لإطلاق سراح الموظفين.

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