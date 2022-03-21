مقتل 3 جنود جزائريين باشتباكات مع إرهابيين

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر رسالة تعزية، أمس، مقتل ثلاثة جنود جزائريين «دفاعاً عن حرمة التراب الجزائري» في اشتباك مع متشددين على الحدود مع مالي بأقصى جنوب البلاد. وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فإنّ العسكريين الثلاثة قُتلوا في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار قرب الحدود مع مالي وعلى بعد 2500 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.

والأربعاء أعلن الجيش الجزائري، القبض «على سبعة إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة» التي أُجريت في 19 فبراير الماضي وقُتل فيها سبعة مسلحين مع ضبط 14 رشاشاً من نوع كلاشنيكوف.

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