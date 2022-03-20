مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في السعودية

المصدر: وام

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم، بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة.

وأكدت - في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم.. أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.

وجددت مصر التأكيد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين ، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة.

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