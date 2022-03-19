جريحان في هزة أرضية ضربت مدينة بجاية الجزائرية

المصدر: أ ف ب

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ضربت هزة أرضية قوتها 5,5 درجات على مقياس ريشتر السبت مدينة بجاية بشمال شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب السلطات.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء إن الهزة الأرضية وقعت "عند الساعة 10,59 (9,59 ت غ) وبلغت 5,5 درجات على سلم ريشتر"، موضحا أن "مركز الهزة حدد (على بعد) 28 كلم شمال شرق رأس كاربون" في عرض البحر.

وتبعد هذه المنطقة الواقعة في ولاية بجاية 245 كلم شمال شرق العاصمة الجزائرية.

وذكر بيان للحماية المدنية أن فرقها سجلت "بعض التشققات على البنايات" وتدخلت "لنقل طالبين أصيبا بجروح خفيفة" في مبنى للإقامة جامعية في المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وشعر سكان بجاية والولايات المجاورة بقوة الهزة الأرضية التي ذكرتهم بزلزال العام الماضي الذي وقع في اليوم نفسه تقريبا (18 مارس) والمركز نفسه، وبلغت شدته ست درجات من دون تسجيل ضحايا.

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