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قالت وزارة التجارة الداخلية السورية اليوم السبت إن مخزون القمح في سوريا بخير ولا يوجد أي قلق عليه.

وأضافت "موسم القمح قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق. ولا يوجد لدينا أي قلق من ناحية القمح والخبز".

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع وارداتها من روسيا، مضيفة "لا نطبق عقوبات الغرب ولسنا بحاجة إلى استيراد القمح من أية دولة أخرى".

وفي يناير، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.

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