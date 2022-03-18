منى بوسمرة: «العرب والتاريخ الجديد» نابعة من رسالة محمد بن راشد للعرب

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أكدت منى بوسمرة رئيسة التحرير المسؤول لـ«البيان» أن «استضافة الصحيفة لمثل هذه الجلسة الحوارية ولمناقشة موضوع «العرب والتاريخ الجديد الذي يتم صنعه الآن» نابعة من الرسالة التاريخية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل+ مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعرب»، حيث كانت رسالة تاريخية لقوة العرب في ظل الظرف الذي تمر فيه المنطقة والعالم، انطلاقاً من جائحة كوفيد 19 إلى ما يحدث اليوم في أوروبا.

وفي بداية الجلسة الحوارية، أشارت منى بوسمرة، إلى أهمية استثمار المساحات الحوارية في مناقشة قضايا حيوية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، سواء داخل دولة الإمارات أو على المستوى العالمي، مقدمةً الشكر لإدارة «تويتر» على إتاحة هذه المنصة الحيوية لمناقشة القضايا المختلفة.

ووعدت منى بوسمرة جمهور «البيان» بجلسات حوارية متميزة ومختلفة خلال شهر رمضان المبارك، لمناقشة قضايا على مستوى عالٍ، وتلامس اهتمامات الناس، موجهة الشكر للجميع ولكل من أسهم في إنجاح هذا البرنامج الحواري.

كما أشادت بالإدارة الناجحة للمساحة الافتراضية والخبراء والكتاب المتميزين وكل من كان له دور في البرنامج الحواري. وقالت: «وصلت الكثير من المطالب بتكرار ومضاعفة مثل هذه الحوارات والجلسات لمناقشة مثل هذه القضايا المهمة».

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