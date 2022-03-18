الحوثيون يحرقون منازل ومزارع اليمنيين في الضالع

المصدر: الضالع- وكالات

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نفذت ميليشيا الحوثي، مجدداً، حملة إحراق عشرات المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة، في رابع عملية إجرامية ترتكبها بحق سكان المناطق الواقعة شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، أقدمت على إحراق عشرات المنازل والمزارع، وعطّلت عدداً من مضخات رفع المياه من الآبار، وممتلكات أخرى لليمنيين القاطنين في أرياف شمال غربي مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة. وأفادت المصادر بأن الميليشيا الحوثية أحرقت وأتلفت مزارع مواطنين في عدد من مناطق العود ومريس، وسط استنكار من الأهالي.

وشكا اليمنيون من الميليشيا الحوثية، التي تسببت بإتلاف مزارع اليمنيين في مناطق الفاخر وبلاد اليوبي وصولان وزيلة يعيس، شمال مريس، وذلك بإشعال النيران في مزارعهم، ما أدى إلى احتراقها، لافتين إلى أن حجم النيران كان كبيراً، وطالت ألسنة اللهب عدداً من المنازل المجاورة، واستمرت النيران مشتعلة من صباح الثلاثاء الماضي، حتى وقت متأخر من اليوم ذاته.

وفي وقت سابق، أشعلت ميليشيا الحوثي النيران في مضخات مياه ارتوازية في المنطقة ذاتها.

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