المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

المصدر: (الرباط - وكالات)

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تمكن المغرب من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط في عدد من مدن المملكة. ووفق بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن المكتب مدعوماً بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن صباح الأربعاء، من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار البيان، إلى أنّ الموقوفين الخمسة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 عاماً، فيما يُشتبه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى عمليات الإرهاب الفردي. وأوقف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش.

وتأتي العملية، وفق البيان، في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

ومكنت عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سيتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها. كما وُجدت بمنازلهم مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم داعش الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جرداً للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلاً عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، أن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم داعش الإرهابي انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية.

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