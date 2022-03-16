الرئاسي الليبي يرحب بأي مبادرة تفضي إلى انتخابات قريبة

المصدر: د ب ا

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رحب المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأربعاء بأي مبادرة تفضي إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريح صحفي، إن "المجلس يدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال، وتمكن من البناء على مكتسبات المرحلة في المدة الماضية وإجراء تقدم في المسار الانتخابي".

وجاء هذا التصريح تعليقا على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم مع مجموعة من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للقائي برلين تم خلاله بحث سبل دعم مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وتقضي مبادرة وليامز بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لصياغة قاعدة دستورية توافقية تبنى عليها الانتخابات الليبية.

ولاقت المبادرة ترحيبا من مجلس الدولة الذي شكل أول أمس الاثنين لجنته بالخصوص، فيما مازال مجلس النواب يبدي تحفظا حولها، ولم يدع لأي اجتماع لمناقشة الأمر.

وينبع ذلك من إصرار مجلس النواب على المضي في خارطة الطريق التي أقرها الشهر الماضي، والتي تقضي بأن تقوم لجنة مماثلة من المجلسين بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

وكان من المقرر أن تجري في ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر الماضي، إلا أنها فشلت بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب العام الماضي ولم تلق قبول مجلس الدولة.

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