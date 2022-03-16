البرلمان العراقي يحدد 26 مارس موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

المصدر: أ ف ب

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حدّد أمس الثلاثاء البرلمان العراقي السادس والعشرين من مارس موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأصدر البرلمان قائمة نهائية بأسماء أربعين مرشحا للمنصب الذي يعد فخريا إلى حد كبير والمخصّص للأكراد.

ومن بين المرشّحين الأوفر حظا الرئيس المنتهية ولايته وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.

أرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.

وفي 13 فبراير أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً باستبعاد المرشح هوشيار زيباري نهائيا من السباق الرئاسي على خلفية اتّهامات له بالفساد.

وكان المجلس قد فشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور.

ولم تفض المفاوضات المكثفة بين التكتلات السياسية إلى تشكيل غالبية ائتلافية برلمانية لإيصال شخصية إلى رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي.

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