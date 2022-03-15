أبو الغيط: الانتخابات محطة على طريق استقرار لبنان

المصدر: (بيروت - وكالات)

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شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل، لاستقرار البلاد، والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.

وأجرى أبو الغيط لقاءات مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي، المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم.

وأكّدأبو الغيط خلال لقاءاته وتصريحاته، أنّ إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان، وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب، بإمكانية البدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات الضرورية، معرباً عن استعداد الجامعة العربية، للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك. ودعا أبو الغيط، إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان.

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