مقتل 200 متشدد بغارات عسكرية في الصومال

المصدر: مقديشو- د.ب.أ

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أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 200 من عناصر حركة الشباب المتشددة، في غارات بوسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الأحد، أن الجيش نفذ عمليات عسكرية في جلجدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن عسكريين، القول إن العمليات العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري جوبدلي، التابعة لإقليم جلجدود بولاية (محافظة) جلمدج الإقليمية. وأضافت الوكالة، أن هناك قادة من الحركة بين القتلى.

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