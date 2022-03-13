هجوم أربيل تمّ بـ 12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق

المصدر: أ ف ب

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً" استهدف فجر "الأحد" أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

وذكر البيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا" وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأمريكية في اربيل".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية".

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