التحالف ينفذ 21 عملية استهداف والجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في مأرب

المصدر: عدن،الرياض -البيان،وكالات

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أفشلت قوات الجيش اليمني، السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب. وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر ميليشيا الحوثي لاذت بالفرار، بعد سقوط الكثير منهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لهم بقصف لمدفعية الجيش.

وأضاف المصدر، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني: إن قوات الجيش والمقاومة استعادت طقمين، بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر الميليشيا قبل أن تفر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارتين، تعزيزات تابعة للميليشيا، ونتج عنهما تدمير آليات. وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش، استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في مختلف الجبهات، وأسفر عن تدمير آليات عسكرية حوثية، ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.

وفي سياق متصل، أسقطت دفاعات الجيش اليمني، بمحور رازح في محافظة صعدة، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المناطق، التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الأخيرة.

وقال أركان حرب لواء الواجب الأول العقيد ضيف الله اليعري، إن الميليشيا لجأت إلى إطلاق المسيرات المحملة بالقذائف على خط المواجهات، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قوات الجيش، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، والعتاد على الأرض.

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 21 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي بحجة ومأرب، ولفت إلى نجاح التحالف في تدمير 15 آلية عسكرية، وخسائر بشرية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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