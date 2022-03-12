السيسي: مصر تقدر التعاون المثمر مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنامي مـع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم.

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر حسابه على "فيسبوك"، استقبل السيسي اليوم باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وصرح المتحدث بأن الرئيس المصري أكد التطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة في نسختها 27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.

من جانبها؛ أعربت إسبينوزا عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الاخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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