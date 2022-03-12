انتهاء صلاحية تفويض الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة في مياه الصومال

المصدر: أ ف ب

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لم يجدد مجلس الأمن الدولي في مطلع مارس صلاحية تفويضه لمكافحة القرصنة في المياه الصومالية، ما سيكون له تداعيات على العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا"، بحسب دبلوماسيين.

كان المجلس قد تبنى بالإجماع في 3 ديسمبر قرارا اقترحته الولايات المتحدة يمدد التفويض لمدة ثلاثة أشهر فقط بعد أن كان يجدد سنويا. وفي 3 مارس، لم يتبن مجلس الأمن قرارا جديدا من دون الإعلان في الآن نفسه التخلي عن التفويض.

ولطالما أبدى الصومال بوضوح معارضته لتمديد التفويض الذي يسمح للسفن الحربية الأجنبية بالمرور في مياهه الوطنية.

بفضل تفويض الأمم المتحدة، لم يسجل أي هجوم لقراصنة منذ أربع سنوات، وكانت دول معينة مثل فرنسا قد دعت، بدعم من دول أوروبية أخرى، في ديسمبر إلى تمديد التفويض لتجنب حصول "فراغ أمني".

لكن الصومال اعتبر أن غياب الهجمات يبرر وضع حد للتفويض الأممي.

تتم مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال خصوصا من خلال العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا". وأنشئت هذه العملية العام 2008 ومددها المجلس الأوروبي حتى ديسمبر 2022 بموجب تفويض من مجلس الأمن.

ونظرا لعدم تمديد التفويض الأممي، ستكون هذه السفن والطائرات قادرة على مواصلة مكافحة القرصنة في المياه الدولية ولكن من دون دخول المجال الجوي للصومال أو مياهه الوطنية.

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