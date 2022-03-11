مقتل 3 عناصر من “القاعدة في صفوف ميليشيا الحوثي بمحافظة مأرب

المصدر: (مأرب - وكالات)

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لقي ثلاثة من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، حتفهم في صفوف ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر أمنية، إن ثلاثة من قيادات القاعدة الذين يعملون مع الحوثيين، قُتلوا في جبهات مأرب. وأشارت المصادر إلى أن القتلى الثلاثة، هم في الأصل قيادات في تنظيم القاعدة، إنما انخرطوا أخيراً للقتال في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، بحسب موقع «نيوز يمن» الإخباري المحلي.

يأتي ذلك بعد أيام من تشييع ميليشيا الحوثي قيادياً إرهابياً بارزاً، متهماً بتفجير المدمرة الأمريكية «يو. إس. إس. كول»، بعدما كانت قد استقطبته إلى صفوفها، ومنحته منصباً رفيعاً في صنعاء.

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