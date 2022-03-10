الجزائر تحتضن القمة العربية في 1 و 2 نوفمبر 2022

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

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تبنّى وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة، أمس، في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، مقترح الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، بشأن تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها بلاده، وذلك يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تزامناً مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية، حسبما جاء في بيان الخارجية الجزائرية.

وجاء في البيان، أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قدم خلال هذه الدورة، عرضاً حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب، مؤكداً على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة، باعتباره تاريخاً جامعاً، كرس اصطفاف الدول والشعوب العربية، وتضامنها مع الثورة الجزائرية.

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