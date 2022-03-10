مصر: الأمن العربي كل لا يتجزأ

المصدر: القاهرة - وام

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أكدت مصر مجدداً دعمها للمملكة العربية السعودية والإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما، مشددة على أن الأمن العربي هو كلٌ لا يتجزأ، وأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي، واعتبار أي تهديد لها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وللأمن العربي.جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعات الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ترحيب

ورحب الوزير شكري في هذا الإطار بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثيين ضد الدولتين العربيتين الشقيقتين، وطالب بالوقف الفوري لتلك الهجمات، مع توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن.

تسوية سريعة

وأعرب مجدداً عن دعم مصر لكل الجهود التي تهدف للتوصل إلى تسوية سريعة وسلمية للملف اليمني، تستند على قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلال قراره، ويحول دون رهن إرادته لقوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها على حساب الأمن القومي العربي، وبما يسمح بالمعالجة الفورية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني الشقيق.

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