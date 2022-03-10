تظاهرات ضد الغلاء في جنوب العراق

المصدر: (بغداد - أ.ف.ب)

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تظاهر المئات أمس في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين.

وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.

ومنذ الصباح تجمّع أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي، حيث ترتفع صور شباب قضوا خلال تظاهرات أكتوبر.

وقال المتظاهر حسن كاظم، وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد: «نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية»، مضيفاً: «بالكاد نتدبر أمورنا». ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها أول من أمس إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40 %.

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