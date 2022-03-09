أبو الغيط: الجزائر تعتزم عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر

المصدر: وام

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022.

وقال أبو الغيط ، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم/مع الرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية- نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر 2022 على مدار يومين، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري.

وردا على سؤال حول هل تم الموافقة على اقتراح الجزائر بعقد القمة العربية في يومي 1 و2 نوفمبر 2022.. قال أبو الغيط إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح 1و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين.

وقال إنه بدءاً من يوم 24 و25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.

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