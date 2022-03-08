السيسي يصل إلى السعودية

المصدر: وكالات

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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض اليوم الثلاثاء في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز للبحث والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية خاصة " حماية الأمن القومي العربي".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان في استقبال الرئيس المصري بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال في وقت سابق اليوم إن السيسي سيبحث مع العاهل السعودي وولي العهد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

كما ستتضمن المحادثات "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي"، وفق المتحدث.



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