الرئيس المصري يتوجه إلى الرياض للقاء الملك سلمان وولي العهد

المصدر: البيان

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توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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