السيسي يتكفل بعلاج طفل يعاني مرضاً نادراً

المصدر: البيان

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استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدة والدة الطفل مصطفى وليد الذي يعاني مرضاً نادراً.

وأعلن السيسي، عبر قناة «النهار» المصرية، تكفُّله بعلاج مصطفى من الفشل في الجهاز الهضمي، بعدما قرر الأطباء أنه يحتاج إلى عملية زراعة جهاز هضمي بالكامل.

وعرض الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، تقريراً عن حالة الطفل، موضحاً أن الرئيس المصري أمر بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لسفر مصطفى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، أعربت زينب، والدة مصطفى، عن فرحتها الشديدة بالنبأ السار، قائلةً، خلال مداخلة هاتفية، وهي تبكي من الفرح: «كنت دايماً أقول الريس لو عرف مش هيسيبنا، مش هيرضى أن أم لوحدها تتبهدل كده».

وأضافت: «أنا كنت بقول ده أب حنيّن ومش هيسيبنا، وهيقولنا مصطفى هيسافر بسرعة، لأن مصطفى ممكن يموت بين الثانية والتانية».

يُذكر أن مصطفى وليد طفل مصري يعاني يومياً ارتفاع درجة الحرارة، إذ تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية، فهو مصاب بمرض السكري الذي نتج عن مرضه النادر، بعد قضائه على البنكرياس، ويعاني أيضاً إسهالاً أفقده الكثير من وزنه.

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