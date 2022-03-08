سعيّد يفكك هيمنة الإخوان على منظومة القضاء تونس

المصدر: تونس - البيان

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء، وأشرف على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، خلال موكب رسمي أمس بقصر الرئاسة في قرطاج. وتأتي الخطوة لحسم الموقف من وضعية القضاء التونسي بعد سنوات التمكن الإخواني، ولضمان تطهيره من الاختراق الحزبي والسياسي، وإعادته لطريق الحياد والاستقلالية.

وأعلن الرئيس سعيد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزيرة العدل، ليلى جفال، أنه تم التحري والتقصي عن القضاة المكلفين حتى يكونوا في مستوى المرحلة التي تعيشها البلاد وفي مستوى مسؤوليتهم الجسيمة بمساواة الجميع أمام القانون.

وأضاف سعيد: «ليس هناك قضاة للحفاة وقضاة لمن يصرون على تركهم حفاة عراة، لا شك أن أغلبية القضاة يشعرون بهذه المسؤولية الثقيلة، ليتأكد الجميع في تونس والخارج أن أول مقياس تم اعتماده في الاختيار هو الاستقلالية والكفاءة، فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلا بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع».

وأوضح سعيد أنه تم العمل خلال الأيام الماضية على اختيار القضاة من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى في تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مشيراً إلى أنّ بعض القضاة أصبحوا خلال السنوات العشر الماضية معروفين بولائهم لشخص معين، فيما تستّر البعض الآخر عن جرائم ولم تتم ملاحقته، وذلك في إشارة للقيادي بحركة النهضة ووزير العدل في حكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين البحيري، الذي تم إخضاعه منذ أواخر ديسمبر الماضي للإقامة الجبرية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تحييداً لدور البحيري في إدارة منظومة القضاء من وراء الستار.

تطهير قضاء

ويتكوّن المجلس المؤقت للقضاء العدلي من ثمانية أعضاء، من بينهم ثلاث قاضيات متقاعدات، وآلت رئاسته إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، المنصف الكشو. ويتكون المجلس المؤقت للقضاء الإداري من سبعة أعضاء، من بينهم قاضيتان متقاعدتان، وذهبت رئاسته إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مهدي قريصيعة. ويضم المجلس المؤقت للقضاء المالي سبعة قضاة، وكلّف برئاسته الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري.

وأجمع جل المراقبين على أنّ الرئيس سعيد سجّل نقطة جديدة مهمة وحاسمة في رصيد حركة التصحيح في البلاد، بفتح المجال أمام عملية تطهير القضاء من أخطبوط التمكن الإخواني الذي تحكّم في منظومة القضاء طوال عشر سنوات.

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