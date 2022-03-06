أنجلينا جولي تصل عدن للفت الانتباه إلى عواقب النزاع اليمني

المصدر: الأناضول

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وصلت الممثلة الأمريكية الشهيرة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنجلينا جولي، الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)؛ للفت الانتباه إلى "العواقب الكارثية" للنزاع في البلاد.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن، في بيان مقتضب: إن "جولي وصلت البلاد للتو".

وأضاف أن جولي "تأمل أن تساعد زيارتها في لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأكثر من 7 سنوات من الصراع".

وأشار البيان إلى أن "جولي ستلتقي بالعائلات اليمنية النازحة واللاجئين لفهم كيف مزق الصراع حياتهم"، دون تفاصيل.

وفي السياق، قال حساب الممثلة الأمريكية عبر "إنستغرام": إن "جولي وصلت إلى عدن، وستلتقي العائلات النازحة واللاجئين، لإظهار دعمها للشعب اليمني".

‏وأضافت، "بينما نواصل مشاهدة الفظائع في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية، أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام".

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