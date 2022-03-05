إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

المصدر: بغداد - أ.ف.ب، د. ب.أ

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وافق مجلس النواب العراقي، السبت، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً، فقد أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة 30 يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير الماضي.

ولاقت هذه الخطوة رفضاً من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي. وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وصوت البرلمان العراقي على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان عقد جلسة اعتيادية بحضور 238 نائباً، وصوت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي بداية من الأحد تسلم طلبات الترشيح ولمدة ثلاثة أيام.

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