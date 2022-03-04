عرض أمريكي لحل الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

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أكد مصدر دبلوماسي لبناني أن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن عرضاً أمريكياً لتسوية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر الدبلوماسي اللبناني قوله إن الرسالة الأمريكية تتضمن العرض الشفهي حول ترسيم الحدود الجنوبية الذي كان أبلغه به الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين قبل نحو أسبوعين ويومها طلب عون منه أن يكون العرض خطياً.

وأضاف المصدر قائلاً: «هناك تكتم تام على مضمون الرسالة والعرض الخطي».

يذكر أن جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان عقدت بداية مايو الماضي، في مقر قوات «اليونيفيل» الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت بدأت في أكتوبر 2020، بوساطة أمريكية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بين الطرفين، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

وأعلن في مايو 2021 عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقاً بسبب خلافات في مسار التفاوض. ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً، وهو ما رفضته تل أبيب.

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