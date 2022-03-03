تسهيل خروج 615 أردنياً من أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 615 مواطنا أردنيا، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه "تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة".

وأشارت إلى أنه وصل إلى المملكة 232 أردنيا قادمين من أوكرانيا عبر بودابست وبوخارست ووارسو.

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