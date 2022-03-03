مقاتلات التحالف تستهدف إمدادات الحوثيين في حجة

المصدر: (دبي،عدن -البيان، وكالات )

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أفاد الجيش اليمني أمس، بمقتل وإصابة عشرات العناصر من الحوثيين في قصف على مراكز إمداداتهم بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، فيما هزت انفجارات عنيفة مخازن أسلحة حوثية في معتقل للمختطفين بحوزتهم في تعز.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان، إن «مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية استهدفت مراكز إمداد لميليشيا الحوثي وعربة تحمل ذخائر وتجمعات لهم». وبلغت غارات التحالف، وفقاً للبيان، منذ الليلة قبل الماضية 17 غارة جوية، أسفرت عن «مقتل وجرح عشرات العناصر الحوثية وتدمير مراكز إمداد ودوريات عسكرية وعربة تحمل ذخائر شرق حيران وحرض».

وانفجرت مخازن أسلحة تابعة للميليشيا، في مدينة الصالح شرق مدينة تعز، والتي حولتها الميليشيا إلى سجن ومعتقل للمختطفين من معارضي مشروعها الانقلابي. ووفقاً لموقع «العربية.نت»، نشرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مقطع فيديو لسلسلة انفجارات، استمرت حتى الثالثة فجراً. ويظهر المقطع تطاير أسلحة في السماء، جراء الانفجارات.

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