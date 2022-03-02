واشنطن تمنح "وضع الحماية المؤقت" لسودانيين

المصدر: أ ف ب

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منحت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء "وضع الحماية المؤقت" للرعايا السودانيين لديها ومدّدته لرعايا جنوب السودان، في حين يشهد البلدان اضطرابات سياسية ونزاعات.

وجاء في بيان لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن "السودان يشهد حاليا انعداما للاستقرار السياسي وأعمال عنف، وقد أدى النزاع المسلّح في جنوب السودان إلى تشريد الملايين من السكان".

وتابع الوزير "قرّرت أن أمنح وضع الحماية المؤقت لرعايا السودان وجنوب السودان في الولايات المتحدة إلى أن تتحسن الأوضاع في كل من البلدين، بما يتيح للأفراد العودة الآمنة".

وتمنح الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقت لرعايا بلدان تشهد نزاعات مسلّحة أو كوارث بيئية أو ظروفا استثنائية مؤقتة بما يجنّبهم الترحيل.

والقرار المعلن اليوم الأربعاء يطبّق على رعايا سودانيين وجنوب سودانيين يقيمون في الولايات المتحدة منذ الأول من مارس ويبقى ساريا لمدة 18 شهرا، وفق وزارة الأمن الداخلي.

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