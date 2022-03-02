مصر: استمرار جهود تقديم الدعم للمصريين العابرين للحدود الأوكرانية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء استمرار جهود سفاراتها في تقديم الدعم للمواطنين المصريين العابرين للحدود الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "تتواصل على مدار الساعة الجهود المبذولة من قِبل السفارات المصرية في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين".

وأشارت إلى أن السفارات في عواصم هذه الدول تعمل على تيسير كافة أشكال المساعدة المُتاحة للمصريين والاطمئنان على كافة جوانب أحوالهم المعيشية، والعمل على توفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم.

ولفتت إلى أن السفارات قامت بإجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصريين الذين وصلوا إلى بولندا قد بلغ 453 مواطنًا مصريًا، مشيرة إلى أن السفارة بالتنسيق مع السلطات البولندية اضطلعت في ترتيب تنقلات المواطنين المصريين انطلاقًا من المعابر الحدودية إلى العاصمة وارسو، فضلًا عن تسكينهم في الفنادق، وبذل كافة الجهود للاطمئنان على استقرار أوضاعهم المعيشية.

وأكدت أن عمليات عبور الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا لا تزال مستمرة، حيث تابعت السفارة اليوم إنهاء الإجراءات والترتيبات الخاصة بعبور نحو 81 مصريًا إضافيًا للحدود باتجاه العاصمة وارسو.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود السفارة المصرية في بودابست تكللت بسفر مجموعة من الطلاب والمواطنين المصريين من المجر إلى القاهرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز