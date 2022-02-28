لماذا انتقد السيسي فيلم «الإرهاب والكباب»؟

المصدر: البيان

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انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلم «الإرهاب والكباب» الذي قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام.

وأوضح السيسي، اليوم، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن الفيلم صوَّر معاناة المواطن المصري واضعاً الدولة خصماً له.

وقال، حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري: «بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب، وتجيب المواطن بيشتكي، وتخلي البلد خصم، كان لازم يخلي السلبية خصم».

وأضاف: «فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي، وخلى البلد تظهر كخصم، ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم».

وتابع: «لما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي انتوا شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مبيرجعش».

وأكد أن «الله أفاض علينا بكرمه، مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا».

وذكر الرئيس المصري أن الناتج المحلي في سنغافورة يصل إلى 300 مليار دولار على خمسة ملايين نسمة، بينما الناتج المصري 400 مليار مقابل عدد سكان 100 مليون نسمة.

يُذكر أن «الإرهاب والكباب» فيلم مصري عُرض عام 1992، بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

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