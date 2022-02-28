ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الفرنسي الحرص على استقرار أسواق البترول

المصدر: وام

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أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزامها باتفاق "أوبك بلس".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال أيضا آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

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