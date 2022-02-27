الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الجزائر اليوم "الأحد"، مقتل أحد رعاياها في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا التي تتعرض عمليات عسكرية، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان "تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف "السبت"، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل المواطن الجزائري في هذه المدينة.

وأكدت وزارة الخارجية انها تعمل "في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن".

كما عبرت عن "حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر".

وسبق للسلطات الجزائرية أن دعت مواطنيها الذي بقوا في اوكرانيا إلى "التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر".

ومعظم الجزائريين في أوكرانيا من الطلاب وعددهم أكثر من 1000، بحسب تصريح لسفير أوكرانيا في الجزائر العام 2020.

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