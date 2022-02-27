استعداداً لشهر رمضان.. السيسي يصدر قرارات بشأن السلع الغذائية

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات بشأن السلع الغذائية استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك.

ووجَّه السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي لمصر من السلع الغذائية الرئيسة ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين التي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.

وأمر باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأكد ضرورة توفير كل السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كل المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

جاء ذلك اجتماع الرئيس المصري، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير التموين المصري أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، أخذاً في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر إبريل المقبل، والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن.

ولفت إلى أنه تم تحديد سعر توريد الأردب بـ810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك مصر احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.

وذكر أنه بالنسبة إلى السكر هناك احتياطي استراتيجي لنحو 4.5 أشهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات مصر بنسبة 90%.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي للزيت يكفي 5.5 أشهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون.

ونوَّه بأن هناك اكتفاءً ذاتياً من إنتاج الأرز، إذ تمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى 6.5 أشهر، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل إلى 3 شهور، ونسبة المتوافر من اللحوم الطازجة والدواجن تصل نحو 8.5 أشهر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس اطلع أيضاً على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح معرض «أهلاً رمضان» في أرض المعارض في المدة من 24 مارس حتى 2 إبريل.

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