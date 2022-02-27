جهود حثيثة لإجلاء المصريين العالقين في أوكرانيا

المصدر: البيان

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أعلنت جمهورية مصر العربية أن سفاراتها تواصل جهودها لمساعدة المصريين العالقين في أوكرانيا.

وذكر موقع «المصري اليوم» أن سفارات مصر في أوكرانيا ورومانيا وبولندا والمجر وبلغاريا تعمل على سرعة مغادرة المصريين الأراضي الأوكرانية تمهيداً لسفرهم إلى مصر.

وقالت سفارة مصر في أوكرانيا إنه بالتنسيق بين السفارة المصرية في كييف والسفارات المصرية في الدول المجاورة، صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كل الدول المجاورة.

وأكد سفير مصر في رومانيا، مؤيد الضلعي، وصول 120 مصرياً من المقيمين في أوكرانيا للعاصمة الرومانية بوخارست، مشيراً إلى وجود أعداد أخرى دخلت الأراضي الرومانية وفي كل طريقها حاليا لبوخارست.

وطالبت سفارة مصر في رومانيا أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية بالاتصال بالسفارة فور دخول الأراضي الرومانية، وموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتى يتسنى ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الأراضي الرومانية.

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